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10:05, 15.06.2019
В Челнах умер мужчина, выпив не ту жидкость
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Казанский пороховой завод не получится перевезти в другую республику
07:30, 15.06.2019
Синоптики рассказали о погоде в Казани: авиагонки пройдут в условиях облачности
19:14, 14.06.2019
Казань сегодня: пересохшая протока и голосование за «Кольцо»
16:59, 14.06.2019
Пенсионера из Казани на велосипеде насмерть сбил водитель грузовика
16:21, 14.06.2019
В Татарстане продавец пекарни отдала из кассы 20 тысяч руб, избавляясь от порчи
15:59, 14.06.2019
В Казани появится новая мечеть
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В Челнах подросток перевел с карты бабушки на свою 300 тыс рублей и потратил их
15:29, 14.06.2019
В Казани из-за утенка перекрыли мост Миллениум. Это сняли на видео
15:27, 14.06.2019
В Казани у студента «олимпийского» училища нашли пакетик «синтетики»
14:59, 14.06.2019
В Татарстане завели уголовное дело из-за откровенных сообщений «ВКонтакте»
14:44, 14.06.2019
Стали известны подробности гибели пропавшего в Санкт-Петербурге студента из РТ
14:13, 14.06.2019
В Казани клиент облил букмекерскую контору бензином и сжег ее
13:46, 14.06.2019
Центробанк впервые за год снизил ключевую ставку - кредиты будут дешевле
13:27, 14.06.2019
Тигренка Луну, которого изъяли у наркоторговцев в Челнах, прооперировали
13:20, 14.06.2019
В Казани началось голосование по выбору проекта обновления ТЦ «Кольцо»
12:56, 14.06.2019
В Казани на улице Четаева нашли мертвыми девушку с парнем
12:37, 14.06.2019
В Казани осудили неонацистов, убивших студента из Чада
11:51, 14.06.2019
В Роспотребнадзоре назвали опасные для купания пляжи Казани
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Соцсети: нижнекамец снял на видео, как школьники прыгали по автомобилю
10:57, 14.06.2019
В Челнах прооперировали девочку, на которую бросили бутылку
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В Казани осудили экс-сотрудника МЧС, предлагавшего бизнесмену уменьшить штраф
10:22, 14.06.2019
Под Казанью парень забил до смерти девушку и сбежал. Его ищут
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Пропавший в Санкт-Петербурге челнинец найден мертвым
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Авиагонки в центре Казани: публикуем полное расписание
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"Бизнес Online"

В Казани осудили неонацистов, убивших студента из Чада

14.06.2019, 12:37 1292 17 Автор: prokazan.ru
Их приговорили к 55 годам лишения свободы

Верховный суд Татарстана сегодня осудил неонацистов, которых признали виновными в убийстве студента КФУ из Чада, о вердикте стало известно на суде.

Убийство произошло 16 февраля 2017 года. Тело 24-летнего студента КФУ из африканского государства Чад нашли на улице Аделя Кутуя в Казани. У студента 2 курса юридического факультета КФУ были множественные ножевые ранения лица, груди, живота, спины, а также вдавленная рана головы. 

Были задержаны Роман Халилов, Руслан Архипов, Адель Аскаров и Ростислав Малахов, все они обвинялись в участии в экстремистской группировке, а Халилов и Архипов в убийстве студента.
 
Халилов признан виновным в организации и руководстве экстремистским сообществом, Архипов, Аскаров – в участии в экстремистском сообществе, Малахов – в публичных призывах к экстремистской деятельности.
 
Суд приговорил Халилова к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы, Архипова — к 24 годам, Аскарова — к 4 годам, Малахова — к 3 годам лишения свободы. Все осужденные, кроме Аскарова, будут отбывать наказание в колонии строгого режима. 
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комментарии

Горожанин
3
14 июня 2019
13:11
Димас и Ага вот Пивоманы, но их буква закона не касается
Горожанин
5
14 июня 2019
13:18
24 года круто, можно сразу в чад выслать, чтобы на содержании сэкономить
Судья Дред
7
14 июня 2019
13:19
Мало дали !!!
Горожанин
8
14 июня 2019
13:47
Дали - сколько положено . Вот если бы своего убили бы - тогда действительно бы дали мало .
В ответ на комментарий пользователя
Мало дали !!!
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Горожанин
6
14 июня 2019
14:39
Они своих не убивают, а то не с кем будет в очко долбиться.
В ответ на комментарий пользователя
Дали - сколько положено . Вот если бы своего убили бы - тогда действительно бы дали мало .
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Горожанин
1
14 июня 2019
15:09
А тех кто убил парня из индии не поймали? В 2016 кажется.
Горожанин
7
14 июня 2019
15:21
ОНИ , ВСЕ , ЗАСЛУЖИЛИ -РАССТРЕЛА
Горожани
2
14 июня 2019
19:17
Вот к чему приводит ксенофобская пропаганда на ТВ.
Горожанин
0
14 июня 2019
22:04
Фашистам фашистская "жизнь"
Горожанин
0
14 июня 2019
22:45
Это они же и убили. Докательств не хватило. Следствие не рискнуло этот эпизод предъявить
В ответ на комментарий пользователя
А тех кто убил парня из индии не поймали? В 2016 кажется.
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Горожанин
1
14 июня 2019
22:47
Всех адвокатов с ними в одну клетку. Душу продали за деньги
В ответ на комментарий пользователя
А тех кто убил парня из индии не поймали? В 2016 кажется.
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Честный
0
15 июня 2019
00:52
Как жаль несколько жизни поломано ,а другого не вернуть .
Горожани
1
15 июня 2019
05:06
....... и без права на досрочное освобождение для этих новых фашистов.
Горожани
1
15 июня 2019
05:09
Гр[***] фашисты опозорили Казань и страну.
Горожани
1
15 июня 2019
05:11
Всех повесить, фашисткую заразу надо искоренять подчистую.
Горожанин
0
15 июня 2019
07:57
Аскарову на общаке будет хреново.
Горожанин
0
15 июня 2019
17:10
А ведь кто-то защищает фашистов

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