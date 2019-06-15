В Казани осудили неонацистов, убивших студента из Чада

Верховный суд Татарстана сегодня осудил неонацистов, которых признали виновными в убийстве студента КФУ из Чада, о вердикте стало известно на суде.

Убийство произошло 16 февраля 2017 года. Тело 24-летнего студента КФУ из африканского государства Чад нашли на улице Аделя Кутуя в Казани. У студента 2 курса юридического факультета КФУ были множественные ножевые ранения лица, груди, живота, спины, а также вдавленная рана головы.

Были задержаны Роман Халилов, Руслан Архипов, Адель Аскаров и Ростислав Малахов, все они обвинялись в участии в экстремистской группировке, а Халилов и Архипов в убийстве студента.

Халилов признан виновным в организации и руководстве экстремистским сообществом, Архипов, Аскаров – в участии в экстремистском сообществе, Малахов – в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Суд приговорил Халилова к 24 годам и 6 месяцам лишения свободы, Архипова — к 24 годам, Аскарова — к 4 годам, Малахова — к 3 годам лишения свободы. Все осужденные, кроме Аскарова, будут отбывать наказание в колонии строгого режима.