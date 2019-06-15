В Роспотребнадзоре назвали опасные для купания пляжи Казани, это "Комсомольский" и "Локомотив". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего в городе пять мест отдыха у воды: пляжи "Локомотив", "Нижнее Заречье", "Комсомольский", озера Глубокое и Большое Лебяжье, по данным на 13 июня не соответствуют гигиеническим требованиям пробы воды, взятые на пляжах "Комсомольский" (по микробиологическим показателям) и "Локомотив" (по санитарно-химическим показателям).

Купаться в этих водоемах не рекомендуется. Властям города направлено рекомендация по установке аншлагов о запрете купания.