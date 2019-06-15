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В Казани осудили экс-сотрудника МЧС, предлагавшего бизнесмену уменьшить штраф

14.06.2019, 10:38 201 2 Автор: prokazan.ru

В Казани осудили 41-летнего Романа Данилова, бывшего заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по РТ, который за взятку предлагал уменьшить бизнесмену штраф. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В феврале сотрудник МЧС проверял одно из предприятий, он нашел 23 нарушения требований пожарной безопасности, руководство этой компании нужно было оштрафовать на 200 тысяч рублей. Однако Данилов предложил директору предприятия за 80 тысяч рублей уменьшить количество выявленных нарушений, а также наложить штраф не на него, а на его подчиненного, тогда штраф уменьшился бы до 7 000 рублей.

Бизнесмен обратился в ФСБ, в результате 21 февраля после получения 80 000 рублей сотрудник МЧС был задержан. 

Возбуждено дело по статье "покушение на получение взятки должностным лицом", свою вину Данилов признал, его приговорили к 3 годам условно.

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комментарии

Горожанин
0
14 июня 2019
11:18
Осудили,потому что хотел взять не 24,5 млрд
Горожанин
0
14 июня 2019
12:28
Как много , ТАКИХ , там

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