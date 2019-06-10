КАЗАНЬ ПОСЕТИЛ ПУТЕШЕСТВЕННИК, КОТОРЫЙ РЕШИЛ ОБЪЕХАТЬ ВСЕ ГОРОДА РОССИИ

9 июня Зеленодольск посетил путешественник Иван Ширяев, который поставил перед собой цель побывать во всех 1122 городах России. За несколько лет он посетил сотни городов. Казань стала в его списке 602-м.

Как правило, в городах с населением меньше 100 тысяч Иван проводит всего сутки, но в Зеленодольске и Казани он задержался на несколько дней. Мы пообщались с путешественником о его уникальном проекте - такого в России еще не делал никто.

- Как и когда началось твоё путешествие?

- 27 октября 2012 года я уехал из дома в городе Камышина Волгоградской области и считаю именно эту дату началом путешествия, хотя на тот момент у меня не было чёткой цели посетить все города России. Сначала я уехал в Ростов-на-Дону. Через некоторое время поехал по Украине. Тогда, весной 2013 года, там было спокойно. За три месяца я побывал во всех 24 областях Украины (сколько их было на тот момент) и в Крыму (полуостров тогда еще был украинским). Также побывал во всех шести областях Беларуси. Затем целенаправленно поехал в Магадан.

- Что было толчком к тому, чтобы начать путешествие?

- Выход из секты "Свидетели Иеговы", активным членом которой я был 11 лет. В Украине я познакомился с путешественником, который в своё время объехал все города Украины (более 400 городов). Сама затея мне понравилась и я решил совершить нечто подобное у нас.

- По какому принципу ты выбираешь какие города посетить?

- Моя задача - посетить все населенные пункты РФ, которые имеют статус города. С учетом городов-ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований - прим. ред.), а их насчитывается около 24.

- Сколько в России городов?

- Трудно сказать. Когда я начинал проект по посещению российских городов, в нашей стране, согласно данным Википедии, было 1097 городов. После присоединения Крыма и появления города Иннополис в Татарстане количество городов увеличилось до 1115. Через некоторое время город Юбилейный Московской области перестал существовать, войдя в состав Королёва; город Железнодорожный вошел в состав Балашихи, а Климовск - в состав Подольска. В октябре 2015 года поселок Углегорск Амурской области был преобразован в город Циолковский. А в ноябре 2015 город Ожерелье вошел в состав Каширы. В ноябре 2016 года в Ингушетии посёлок Сунжа был преобразован в город. Таким образом, с учётом девяти городов, входящих в состав Санкт-Петербурга и одного города, относящегося к территории Севастополя, актуальной (на май 2017 года) является цифра 1122. Но цифра эта условна. Пока я не нашел точных и несомненных данных о количестве городов.

- Какой смысл ты вкладываешь в выражение "посещение города"?

- Это, по меньшей мере, познакомиться с основными достопримечательностями, узнать об истории и происхождении названия населённого пункта, пообщаться с местными жителями и собрать достаточно материала для фоторепортажа об этом городе. В каждом городе я прошу поставить в мой блокнот печать, подтверждающую, что я там был. Чаще всего такую печать мне ставят в администрации города, музее, библиотеке, редакции местной газеты, на почте, у индивидуальных предпринимателей или в другом месте. Не важно где, лишь бы на оттиске значилось название города. Сделав всё это, я могу с чистой совестью обвести посещённый город в кружочек.

- Почему ты пользуешься сервисом BlaBlaCar?

- Это даёт возможность знакомиться и по-простому общаться с большим количеством интересных людей. Много нового о России я узнаю именно благодаря им. Помимо простоты общения, BlaBlaCar - это самый бюджетный (дешевле, чем на автобусе или поезде) и удобный способ передвижения. Когда не удаётся найти поездку по BlaBlaCar, я еду автостопом или на общественном транспорте.

- Есть ли у тебя семья и как к твоему путешествию относятся родные?

- Я разведен, детей нет. Дома меня ждут мама, бабушка и дядя. Есть также старший брат. Они привыкли к моему образу жизни и, наверно, уже не удивятся никаким моим новым странностям. Мама работала учителем географии, поэтому страстью к путешествиям я обязан в первую очередь ей.

- На какие средства ты путешествуешь?

- Серьёзных спонсоров у меня пока нет. В основном обеспечиваю себя сам, подрабатывая время от времени по строительству. Бывает, что неравнодушные к проекту люди оказывают посильную помощь, предлагая продукты, одежду, обувь, деньги, ночлег. Иногда совершенно незнакомые люди пополняют баланс моего телефона или банковской карты. Особенно ценно для меня содействие МЧС и региональных Министерств культуры.

- Где ты ночуешь?

- Чаще всего в пожарных частях. Иногда в палатке. Останавливался также в монастырях: православных (мужских и женских), буддийских, однажды - в мечети. Не раз пользовался гостеприимством протестантских реабилитационных центров для наркоманов и алкоголиков. Порой у кого-то из местных жителей, которые приглашают к себе. У других путешественников. Был случай, ночевал в публичном доме. Несколько раз спал на остановках, в заброшенных домах, в машинах. За ночлег приходилось платить лишь два раза. И оба раза в местах, которые связаны с РПЦ.

- Чем планируешь заняться, когда посетишь все города?

- Трудно планировать на много лет вперед. Посмотрим. Время покажет.