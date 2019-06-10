Казанца, оставившего ребенка на жаре в закрытой машине, могут посадить на год

В Казани возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего водителя, который оставил своего ребенка в запертой машине. Задыхавшегося мальчика спасли из автомобиля сотрудники ГИБДД.

Напомним, 10 июня на улице Первого мая проходившая мимо женщина увидела в машине на парковке маленького ребенка, который уже покраснел и задыхался. Из-за нехватки кислорода у мальчика начались судороги.

- Заниматься поисками хозяина автомобиля уже не имело смысла, из-за отсутствия кислорода у ребенка начались судороги. Сотрудник ГИБДД Рустем Файзиев принял решение — отжать стекло автомобиля и открыть дверь. Вместе со своим напарником Алмазом Шариповым они смогли вскрыть иномарку и вызволить ребенка из душного плена, — сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Приехавшие медики диагностировали у ребенка тепловой удар. Его направили в больницу вместе с отцом, который на тот момент подошел к машине. Сейчас мальчик находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. А вот отцу грозит до одного года лишения свободы.