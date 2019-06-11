В лесопарке Лебяжье высадят 52 тысячи молодых сосен

Городские власти готовы потратить 3,5 млн рублей из бюджета на восстановление особо охраняемой природной территории — городского леса Лебяжье. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документами, приложенным к госзаказу, до конца года в лесопарке Лебяжье должно быть высажено более 52 тысяч сеянцев сосны обыкновенной возрастом не менее 2 лет и высотой 10−15 сантиметров. Помимо посадки, тендер включает уход за молодыми деревьями и полив.

Заказчиком работ по восстановлению городского леса выступает комитет внешнего благоустройства Казани. Цель работ — «формирование высокодекоративных устойчивых насаждений для создания желательных ландшафтов и благоприятных условий отдыха населения».