Жителей двух районов Казани на День России оставят без света

Пока казанцы отдыхают в свой дополнительный выходной на этой неделе, рабочие Сетевой компании затеяли ремонт линий электропередач и оборудования. В связи с этим часть жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани на время останется без электричества.

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 8 до 17 часов отключат свет в домах поселка Щербаково Авиастроительного района, расположенным по улицам Березовая, Газовая, Ольховая, Кадышевская, Молодежная, Обочная, Рабочая и Садовая.

В это же время не будет электроэнергии в Ново-Савиновском районе по следующим адресам: ул. Гагарина, дд. 65, 65а, 67, 69, 71 и 73, ул. Восстания, дд. 8 и 8а, ул. Короленко, д. 85а, ул. Октябрьская, дд. 10, 12 и 14.

Причинами отключения станут плановый ремонт линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей, информирует пресс-служба Сетевой компании.