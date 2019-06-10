Казань сегодня: ребенок на жаре и открытие океанариума

В КАЗАНИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ГРАНДИОЗНЫХ ПЛАНОВ ОБНОВЛЕНИЯ ЧЕХОВСКОГО РЫНКА

В Казани отказались от глобальной реконструкции Чеховского рынка, в рамках которой он должен был стать стеклянным с парковкой на крыше. Об этом со ссылкой на владельца рынка сообщил архитектор Олег Маклаков, разрабатывавший проект преображения торговой зоны, передает "Татар Информ".

- Что будет с освободившейся территорией после сноса самоорганизованных когда-то уличных торговых точек? Ничего не будет. Это территория собственника. Стоянка останется стоянкой, территория, где были ларьки, будет просто за забором в ближайшее время стоять, - рассказал архитектор.

В КАЗАНИ ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ИЗ-ЗА ЗАПЕРТОГО В МАШИНЕ НА ЖАРЕ РЕБЕНКА

В Казани возбудили уголовное дело по факту оставления 1,5-годовалого ребенка в запертой на жаре машине, об этом сообщили в УВД города, передает "Татар Информ".

- Вчера днем на улице 1 Мая сотрудники ГИБДД спасли полуторагодовалого ребенка, которого оставили в нагретой солнцем иномарке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", - сообщили в полиции.

В КАЗАНИ ШКОЛЬНИК ПРИШЕЛ НА ЕГЭ СО «ЗВОНЯЩИМ» ГИПСОМ

В Казани ученик 11-го класса пришел на ЕГЭ математике с загипсованной рукой, где спрятал сотовый телефон, об этом сообщили в Минобрнауки РТ.

Экзамен проходил в 38-й школе Ново-Савиновского района, когда школьник проходил через металлоискатель, прозвучал сигнал, но никаких подозрительных предметов у подростка найдено не было.

В КАЗАНИ ВНОВЬ ОТКРЫЛИ ОКЕАНАРИУМ

В Казани вновь заработал океанариум и развлекательный центр Fun Park, об этом сообщается на странице развлекательного центра в соцсетях.

Часть центра открылась 8 июня, полностью все площадки в здании заработали в воскресенье, 9 июня, включая океанариум и аквапарк.

ТАТАРСТАН ОТКАЗАЛСЯ ОТ БОРЬБЫ С РАСТЕНИЕМ, ОТ СОКА КОТОРОГО МОЖНО ОСЛЕПНУТЬ

В Татарстане победитель тендера по борьбе с борщевиком отказался выполнять свои обязательства, об этом на пресс-конференции накануне сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

Сначала победитель тендера начал обработку территорий от сорняка, но из-за возникших сложностей отказался от исполнения обязанностей, из запланированных в 2019 году 350 гектаров в Татарстане от борщевика обработали лишь 100 гектаров.