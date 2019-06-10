Участник реалити-шоу «Хачу Миллион»: об Амиране Сардарове и жизни после проекта

Известный казанский радиоведущий Андрей Анучин, который осенью 2018 года принял участие в шоу "ХачуМиллион" на YouTube-канале "Дневник Хача", уже больше полугода живет в Москве. Мы решили списаться с Андреем, спросили его о проекте и о том, как изменилась его жизнь после него. А Андрей решил ответить на наши вопросы нестандартно - в формате видео. Публикуем его полностью, а часть - в текстовом варианте.

О проекте, участниках и Амиране Сардарове

День, когда мне пришла идея попасть на проект... Наверное, это был понедельник. Я ехал в автобусе по своим каким-то рабочим моментам. Мне позвонил продюсер и сказал, что меня отобрали в шоу. На тот момент я не понимал, что за шоу.

Кастинг проходил, как и все остальные кастинги, правда я приехал весь взмыленный. Я как обычно перепутал билеты, нашел машину, уехал на машине в Москву. Приехал туда уставший, но нашел в себе силы пройти это испытание. Меня там постригли, но ничего, отросли. Зато лишился старых волос и старой краски.

На проекте все очень разноплановые ребята, все по-своему хороши. Кто-то приезжал туда просто ради ярмарки тщеславия, кто-то реально думал, что это клевое шоу, и он станет звездой YouTube. Я себя комфортно ощущал среди всех ребят, потому что все они клевые.

Мы делали крутые вещи, но многое не попало на камеру. В шоу многое было показано как-то однобоко. С другой стороны, мы очень интересно проводили время. Можно сказать, мы были на каникулах.

Сам по себе Амиран очень опытный человек с точки зрения становления своего пути. Каждый продукт Амирана - это нечто вызывающее, но при этом несущее глубокий философский смысл. Во всяком случае мне так казалось.

О жизни после проекта

После проекта жизнь стала более динамичной, насыщенной и масштабной. Мне стало интересно заниматься новыми делами, о которых я и мечтать не мог. Я начал писать. На данный момент занимаюсь продвижением собственного проекта - это издательством книги ("Карманная книга взаимоотношений" - прим. редакции), снимаюсь в авторских короткометражках, работаю с интересными режиссерами. В данный момент рассматриваю одну из школ для поступления, чтобы продолжить обучение на режиссера. У меня много разных заморочек.

Мой канал на YouTube пока в малоактивном состоянии, я экспериментирую. Для того, чтобы запускать канал, нужно пройти множество этапов.

Вся история с проектом и переменами связана с осознанием этого момента, прекрасного и настоящего.

Жить настоящим - это идеально.