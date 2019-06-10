Вылетавший из Москвы в Казань самолет экстренно прекратил взлет

Вылетевший накануне вечером самолет авиакомпании S7, совершавший рейс из Москвы в Казань, экстренно прекратил взлет из-за технических неполадок, сообщает РБК.

Инцидент случился в аэропорту Домодедово, во время разбега по полосе сработал датчик о возможном включении автомата тяги.

- Согласно стандартам при любом, даже самом незначительном отказе до достижения скорости 100 узлов пилоты должны прекратить взлет. Самолет вернулся на стоянку, - сообщили в авиакомпании.

Был подан резервный борт, вылетевший в 17:46. Самолет приземлился в Казани в 19:18.