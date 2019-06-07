В Татарстане не нашли криминала в смерти пенсионера со связанными руками

В Новошешминском районе Татарстана закрыли дело о смерти в селе Слобода Петропавловская 62-летнего мужчину, которого нашли повешенным со связанными руками, информацию подтвердил источник портала.

Напомним, тело мужчины со связанными спереди руками было найдено 27 марта у него дома, после проведенной проверки 4 апреля возбудили дело по статье "Убийство".

- 2 июня было принято решение закрыть дело в связи с отсутствием события преступления, смерть мужчины не носила криминального характера, - сообщили порталу.