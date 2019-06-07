В центре Казани в сквере проломили голову 60-летнему учителю

В Казани в сквере имени Пушкина 20-летний парень проломил голову 60-летнему учителю школы из Аксубаево, об этом сообщил источник портала.
Нападение случилось примерно в 22 часа 6 июня.
- Пьяный подозреваемый из хулиганства ударил учителя, который с ушибом головного мозга был госпитализирован, - сообщили порталу.
В пресс-службе УВД города порталу уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".
- Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по "горячим следам". Им оказался 20-летний житель города. Вину свою полностью признал, - сообщили в УВД.
комментарии
- Ну коль признал отрубить голову и все дела.
- Ну коль признал отрубить голову и все дела.
- Ну коль признал отрубить голову и все дела.