Квартира в Казани стала одной из самых дорогих в России

В Казани нашли одну из самых дорогих квартир России, об этом говорится в исследовании портала "Мир квартир".

Квартира площадью 360 "квадратов" находится в ЖК "Ренессанс" на улице Касаткина, она стоит 139 млн рублей.

- Из окон открывается вид на Казанский Кремль и акваторию реки, мечеть Кул-Шариф, Петропавловский собор, - говорится в сообщении.

Самой дорогой квартирой в России стало жилое помещение (530 кв. м), расположенное на 14-м этаже в здании гостиницы "Москва" с видом на Госдуму и Манежную площадь Москвы, ее продают за 1,7 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Казань стала лидером в России по росту цен на квадратный метр в новостройках. В Казани стоимость 1 кв. м за год увеличилась на 16,2% — с 68,1 тыс. до 79 тыс. руб. На втором месте Москва, где цена "квадрата" выросла на 13,6% — с 201 тыс. до 228 тыс. руб, на третьем - Пермь, где стоимость квадратного метра увеличилась на 12,7% — с 52,5 тыс. до 59,1 тыс. руб.