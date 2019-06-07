В Татарстане преподаватель вуза въехал в грузовик. Погиб его родственник

В Рыбно-Слободском районе Татарстана 63-летний преподаватель Башкирского государственного университета попал в ДТП, в котором погиб его 23-летний родственник, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

Столкновение случилось 5 июня в 9 часов на 901 километре трассы М-7, водитель Volkswagen Tоuareg, ехавший в сторону Уфы, на высокой скорости столкнулся с идущим впереди грузовиком Volvo, за рулем которого был 40-летний казанец.

Пассажир немецкого авто скончался в "скорой", водитель был госпитализирован с сотрясением головного мозга и ушибами, также пострадал еще один пассажир, у которого диагностировали сотрясение мозга.