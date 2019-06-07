В Казани в десятки раз выросло число семей, имеющих право на бесплатную землю

В Казани более чем в 10 раз выросло число семей, претендующих на получение бесплатных участков земли, сообщается а официальном портале мэрии.
В 2012 году при старте программы в очереди стояло 1 158 семей, сейчас эта цифра достигла 12 290 семей.
- Последние годы совпали с демографическим ростом, — сообщил председатель комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.
Ежемесячно количество многодетных в городе в среднем увеличивается на 100 семей.
В этом году бесплатные участки будут распределять на новых территориях в Высокогорском районе - в деревне Яшь Кеч и Дачном сельском поселении. Наиболее острыми остаются проблемы нехватки свободных земель и отсутствие необходимой инфраструктуры на уже полученных участках.
Ранее сообщалось, что в Казани 230 многодетных семей отказались от бесплатных земельных участков. Люди отказываются от участков, потому что им не нравится его территориальное расположение. Напомним, с начала 2012 года семьи, воспитывающие троих и более детей, в том числе пасынков, падчериц, а также усыновленных и подопечных, которые еще не достигли 18-летнего возраста, могут рассчитывать на бесплатное получение земельных участков.
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