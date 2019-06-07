В Казани в десятки раз выросло число семей, имеющих право на бесплатную землю

В Казани более чем в 10 раз выросло число семей, претендующих на получение бесплатных участков земли, сообщается а официальном портале мэрии.

В 2012 году при старте программы в очереди стояло 1 158 семей, сейчас эта цифра достигла 12 290 семей.

- Последние годы совпали с демографическим ростом, — сообщил председатель комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

Ежемесячно количество многодетных в городе в среднем увеличивается на 100 семей.

В этом году бесплатные участки будут распределять на новых территориях в Высокогорском районе - в деревне Яшь Кеч и Дачном сельском поселении. Наиболее острыми остаются проблемы нехватки свободных земель и отсутствие необходимой инфраструктуры на уже полученных участках.