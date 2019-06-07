В Казани начали судить сотрудника Росгвардии по делу об убийстве его подруги

В Советском районном суде Казани сегодня начали судить сотрудника ОМОН Росгвардии 27-летнего Марата Сахапова, подозреваемого в убийстве 22-летней подруги.

Убийство случилось ночью 1 сентября, по предварительным данным следствия, подозреваемый выкинул девушку с одного из верхних этажей, она скончалась на месте. Но, по словам самого подозреваемого, девушка в тот вечер была у него в гостях, они поссорились, и она сама выпала из окна.

В органах внутренних дел Марат С. работает с весны 2016 года. По словам его знакомых, мужчина спокойный, коллеги его уважают. Ранее он развелся с женой, у него двое маленьких детей.

После прошли похороны погибшей девушки. По рекомендации сотрудников морга девушку похоронили в закрытом гробу, по словам матери погибшей, "она была избита, живого места не было".

Сотрудника Росгвардии обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством и в убийстве.