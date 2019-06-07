Власти назвали безопасные для купания пляжи в Казани

На совещании в мэрии Казани сегодня назвали безопасные для купания пляжи, о них рассказал начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

С 1 июня в Казани открылись 5 пляжей - Локомотив, Нижнее Заречье, Глубокое, Лебяжье и озеро Комсомольское, однако на Локомотиве и Заречье низкий уровень воды, в норму он придет за 2 недели. На всех этих пляжах дежурят спасатели.

Также в городе обустроили три организованных места отдыха на берегах озёр Лебяжье, Изумрудное и парка Победы.

С 1 июня по 30 августа с 9 утра до 20 часов вечера будут дежурить четыре спасателя и один медработник. Всего будет работать 60 спасателей, все спасательные посты укомплектованы лодками, снаряжением и медикаментами.

- На муниципальных пляжах с 2011 года не происходило несчастных случаев — все они были зафиксированы в несанкционированных местах купания, - уточнил Фердинант Тимурханов.