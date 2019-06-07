Стало известно, как в Казани отпразднуют день России

В Казани в День России пройдут несколько концертов и праздничных мероприятий, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

С утра в парке Победы поднимут флаг на 50-метровый флагшток, который установили в рамках программы "Держава XXI век".

Всего выступления пройдут на 12 площадках города, в 18:00 на Кремлевской набережной выступят местные музыкальные коллективы, а также группа "Братья Грим" и победитель телепроекта «Песни» 24-летний рэпер Slame из Казани.

В 22 часа над Казанкой можно будет посмотреть салют.