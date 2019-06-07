Очевидцы засняли сегодняшний пожар в Казани на Сибирском тракте

Столб дыма, тянущегося вверх на десятки метров, сегодня сняли на Сибирском тракте очевидцы. Как сообщается в соцсетях, пожар произошел в районе салона «КАН АВТО».

«Сообщение о пожаре поступило в МЧС сегодня около 10 часов утра. Как выяснилось, на территории металлобазы загорелись два разобранных автомобиля. Огнеборцы оперативно справились с огнем, никто не пострадал», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, передает "Татар-информ".

Напомним, вчера в Азино произошло похожее ЧП, на Ноксинском спуске загорелись стройматериалы.