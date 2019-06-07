МЧС предупреждает о грозе и граде в Татарстане 10 июня

МЧС РТ опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с полуночи до 8 часов вечера завтра, 10 июня 2019 года.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: ночью и днем 10 июня 2019 г. местами на территории Республики Татарстан ожидаются гроза с кратковременными усилениями ветра порывами до 15-20 м/с ( в Казани днем и вечером), локально град.

ГУ МЧС России рекомендует:

При усилении ветра:

1. Рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей.

2. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, недостроенным зданиям.

3. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

4. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

5. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

6. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

7. Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

8. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

При грозе:

Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Любителям активного отдыха на природе рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации. При ухудшении видимости следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию на местности.

Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии. На остановках использовать жилет повышенной видимости. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, Не перебегать трассу перед движущимся транспортом. Двигаться только навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «101,112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.