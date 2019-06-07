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ProKazan.ru

МЧС предупреждает о грозе и граде в Татарстане 10 июня

Cегодня, 14:40 1734 9 Автор: prokazan.ru
Прогноз и рекомендации жителям

МЧС РТ опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с полуночи до 8 часов вечера завтра, 10 июня 2019 года.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: ночью и днем  10 июня 2019 г. местами на территории  Республики Татарстан  ожидаются гроза с кратковременными усилениями ветра порывами до 15-20 м/с ( в Казани днем и вечером), локально град.

ГУ МЧС России рекомендует:
При усилении ветра:

1. Рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей.
2. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта,  недостроенным зданиям.
3. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.
4. Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.
5. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
6. Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.
7. Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
8. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

При грозе:

Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Любителям активного отдыха на природе рекомендуется иметь при себе исправные средства связи, приборы навигации. При ухудшении видимости следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию на местности.
Водителям следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. При торможении несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас. Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе, и состоянию шин. Вся оптика должна быть в рабочем состоянии. На остановках использовать жилет повышенной видимости. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.
Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, Не перебегать трассу перед движущимся транспортом. Двигаться только навстречу транспортному потоку. Использовать жилет повышенной видимости или прикрепить на одежду светоотражающие элементы.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «101,112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

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комментарии

Горожанин
0
09 июня 2019
15:29
Если увидели вспышку - падайте мордой в лужу.
Горожани
0
09 июня 2019
15:31
Про летающие крыши не сказали.
Конь в пальто
0
09 июня 2019
15:55
В такую погоду Суперджеты падают....
горожанин
0
09 июня 2019
16:17
Опять мимо Казани пройдет...
Горожани
0
09 июня 2019
16:39
... Боинги продолжают полет.
Горожанин
0
09 июня 2019
17:51
Запасы пресной воды.
Горожанин
1
09 июня 2019
18:19
Вотбы как в сша торнадо!
Саша Гей
0
09 июня 2019
19:42
Ищу [***] мужика. Рост от 185. Длина пениса от 18 см. Я буду ждать.
Фелипп Керкоров
1
09 июня 2019
20:05
Какая прелесть, я как раз читал о погоде в Казани. Звезды сошлись на небосклоне. Я Звезда, а ты кто? Напиши мне, ты же знаешь мой ак каунт.
В ответ на комментарий пользователя
Ищу [***] мужика. Рост от 185. Длина пениса от 18 см. Я буду ждать.
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