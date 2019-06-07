В Казани горит трава на острове возле Дворца водных видов спорта

Казанцы заметили сильное задымление между "Казань Ареной" и Дворцом водных видов спорта. Как сообщает Татарстан-24, горит лес или сухая трава на одном из островов. На место прибыли пожарные и полицейские. Пока возгорание потушить не удалось, так как пожарным сложно подобраться к очагу горения. Как стало известно позже, площадь горения составила 2 тыс. кв. метров.

МЧС по РТ напоминает, что с наступлением жаркой погоды могут возникать лесные пожары, возгорание мусора или старой листвы. Одним из самых распространенных источников возгораний в июне является тополиный пух. Ведомство призывает быть внимательнее при обращении с огнем.