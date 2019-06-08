10 июня больше полусотни казанских домов останутся без воды

С 9.00 10 июня до 9.00 11 июня водоснабжение будет отключено по адресам: ул.Гаспринского, 29, 31, ул.Фатыха Карима, 21, ул.Нариманова, 45, 52, 66а, 39, 47, 47а, 48, 49, 51, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 63, 66, 70/1, 70, ул.Парижской Коммуны, 22/40 (мечеть), 24, 24а, 26, 35 (музей), ул.Сары Садыковой, 4а, 7, 10, 20, 4, 5, 6/22, 8/19, 9, 14, 15, 16 , 17, 25, 31, 35, ул.Татарстан, 13/2, 45, 47, 52/72, 54, 13а, 40, 47а, 47б, 49а. Без воды также останутся дома по улицам: Мазита Гафури, Девятаева, Дулата Али, Зайцева, дома на ул.Ирек, дома на улицах Кызыл Татарстан, Меховщиков, Портовая, Эш урам, Камиля Якуба.

Неудобства связаны с проведением работ по подключению двух водопроводов. Автоцистерны с водой будут размещаться в МЧС для обеспечения пожарной безопасности, в школах, а также согласно поступающим заявкам. МУП «Водоканал» просит жителей заранее запастись водой.