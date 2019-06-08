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В Казани «Лада» врезалась в здание Пенсионного фонда

Cегодня, 10:43 334 11 Автор: prokazan.ru

В Казани легковушка протаранила здание Пенсионного фонда, сообщает "Вечерняя Казань" со ссылкой на соцсети. ДТП произошло на проспекте Ямашева.

По информации, опубликованной в одном из интернет-сообществ Казани, «Лада» врезалась в крыльцо здания пенсионного фонда. Очевидцы сделали фотографию с места происшествия.

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комментарии

Шамиль
1
09 июня 2019
11:19
Вот это новость , трындец просто
Горожанин
1
09 июня 2019
11:22
Тонированные задние фонари говорят сами за себя, быдло в действии.
Смелый Чегевара
1
09 июня 2019
11:30
Будусщий пенсионер которому повысили планку до 65 лет в отяаянии протаранил здание Пинсионого фонда!
Горожанин
5
09 июня 2019
11:50
На некротазах нормальные люди и не ездят
В ответ на комментарий пользователя
Тонированные задние фонари говорят сами за себя, быдло в действии.
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Горожанин
1
09 июня 2019
11:54
Это не новость, это реальность. В Казани такого генетического мусора пол города. Предурки за рулем это угроза личной жизни, но это пол беды, они еще и по тротуарам ездеют и даже общественным транспортом и там умудряются портить нервы нормальным людям.
Горожанин
0
09 июня 2019
11:57
П.С.
В Казани нахождение в общественных местах (вижу постоянно как в метро например "заходят", не успеют люди еще выйти так тетки (85% быдлячества) уже несутся, недавая нормально людям выйти) сродни войне во время перестрелки, невозможно расслабиться, так как надо быть постоянно на чеку что бы тебя не задели,не сбили, не толкнули, не нахамили. Понимается в Казани только сила и страх, а не культурные просьбы и поведение.
Горожанин
0
09 июня 2019
12:01
Пора уже в Казани как в городе Чикаго скрытый спецназ вводить, который почистил там город от быдло-скота и криминала.
Горожанин
0
09 июня 2019
12:05
надо было камазом или экскаватором а так мело.
В ответ на комментарий пользователя
Будусщий пенсионер которому повысили планку до 65 лет в отяаянии протаранил здание Пинсионого фонда!
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Горожанин
0
09 июня 2019
12:10
Пенсионеры бывают разные кому и в 35 лет на пенсию а кому и до 65 горемыкой быть.
В ответ на комментарий пользователя
Будусщий пенсионер которому повысили планку до 65 лет в отяаянии протаранил здание Пинсионого фонда!
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Гость
0
09 июня 2019
12:15
Это акция протеста против повышения пенсионного возраста
Горожанин
0
09 июня 2019
12:16
Ты прав это хоть какие то действия.
В ответ на комментарий пользователя
Это акция протеста против повышения пенсионного возраста
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