В Казани «Лада» врезалась в здание Пенсионного фонда

В Казани легковушка протаранила здание Пенсионного фонда, сообщает "Вечерняя Казань" со ссылкой на соцсети. ДТП произошло на проспекте Ямашева.

По информации, опубликованной в одном из интернет-сообществ Казани, «Лада» врезалась в крыльцо здания пенсионного фонда. Очевидцы сделали фотографию с места происшествия.