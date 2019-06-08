В Казани «Лада» врезалась в здание Пенсионного фонда

В Казани легковушка протаранила здание Пенсионного фонда, сообщает "Вечерняя Казань" со ссылкой на соцсети. ДТП произошло на проспекте Ямашева.
По информации, опубликованной в одном из интернет-сообществ Казани, «Лада» врезалась в крыльцо здания пенсионного фонда. Очевидцы сделали фотографию с места происшествия.
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В Казани нахождение в общественных местах (вижу постоянно как в метро например "заходят", не успеют люди еще выйти так тетки (85% быдлячества) уже несутся, недавая нормально людям выйти) сродни войне во время перестрелки, невозможно расслабиться, так как надо быть постоянно на чеку что бы тебя не задели,не сбили, не толкнули, не нахамили. Понимается в Казани только сила и страх, а не культурные просьбы и поведение.