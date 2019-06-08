Казанец просит возбудить дело в отношении стрелявшего в него полицейского

Алексей Миронов обратился в Высокогорский межрайонный следственный отдел с заявлением, в котором просит возбудить уголовное дело в отношении сотрудника угрозыска "Столбище" ОМВД России по Лаишевскому району Александра Козенко, передают "Idel.Реалии".

Напомним, как ранее сообщили в пресс-службе МВД, в Лаишевском районе сотрудник отдела полиции "Столбище" обстрелял парня из-за конфликта с девушкой. Инцидент случился 2 июня в 2 часа ночи.

"Лента.ру" уточняет, что четверо девушек со своими молодыми людьми приехали отдыхать в гостевые домики на берегу реки Камы, около 2 часов ночи трое местных рыбаков пришли в гостевые домики, и стали приставать к девушкам, вышедшим на улицу. На шум вышел отдыхавший здесь же оперативник, который недавно перенес операцию, и потребовал прекратить дебош. Рыбаки сначала забросали его камнями, а потом напали с палками. Полицейский был вынужден открыть огонь из травматического пистолета.

В результате один из пострадавших был госпитализирован. Сейчас МВД проводит проверку.

