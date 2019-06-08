В Казани организатора финансовой пирамиды приговорили к 7 годам колонии

Накануне Вахитовский районный суд Казани вынес приговор 38-летнему Антону Кирилюку. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, Кирилюк в 2011 году создал кредитно-потребительский кооператив «Сберсоюз», который, как позже выяснилось, оказался финансовой пирамидой. Свои деньги в кооператив внесли более 1,5 тыс человек. Это не только жители Татарстана, но и и соседних республик.

Ущерб по делу составил 430 млн рублей. Отмечается, что после возбуждения уголовного дела, подсудимый сам пришел к полицейским и признал свою вину.

Таким образом, суд признал его виновным и назначил наказание в виде 7 лет колонии общего режима.