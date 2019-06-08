Под Казанью перевернулась лодка с людьми, один человек погиб

На Волге недалеко от санатория «Санта», который расположен вблизи Борового Матюшино, перевернулась лодка с людьми, один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел сегодня утром.

- Сообщение о ЧП поступило в 6 утра. Очевидцы рассказали, что перевернулась лодка с людьми. В воде находятся два человека, - говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие на место спасатели увидели человека, который плыл в 400 м от берега.

- Пятеро пожарных сняли боёвки и форму и поплыли к терпящему бедствие мужчине. Схватить мужчину пожарным удалось в последний момент, когда силы его были уже на исходе. Когда спасённый оказался на берегу в безопасности, спасатели оказали ему первую доврачебную помощь и отогрели, - добавили в МЧС.

Чуть позже мужчина рассказал, что утром они с другом отправились поплавать на лодке. Вдалеке от берега судно начало заполняться водой, а вскоре и совсем утонуло. Мужчины пытались доплыть до берега, но в какой-то момент товарищ спасённого скрылся под водой и больше не выплыл. Сейчас его тело ищут спасатели.