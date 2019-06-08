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ГУ МЧС России по РТ

Под Казанью перевернулась лодка с людьми, один человек погиб

Bчера, 12:21 1259 6 Автор: prokazan.ru

На Волге недалеко от санатория «Санта», который расположен вблизи Борового Матюшино, перевернулась лодка с людьми, один человек погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел сегодня утром.

- Сообщение о ЧП поступило в 6 утра. Очевидцы рассказали, что перевернулась лодка с людьми. В воде находятся два человека, - говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие на место спасатели увидели человека, который плыл в 400 м от берега.

- Пятеро пожарных сняли боёвки и форму и поплыли к терпящему бедствие мужчине. Схватить мужчину пожарным удалось в последний момент, когда силы его были уже на исходе. Когда спасённый оказался на берегу в безопасности, спасатели оказали ему первую доврачебную помощь и отогрели, - добавили в МЧС.

Чуть позже мужчина рассказал, что утром они с другом отправились поплавать на лодке. Вдалеке от берега судно начало заполняться водой, а вскоре и совсем утонуло. Мужчины пытались доплыть до берега, но в какой-то момент товарищ спасённого скрылся под водой и больше не выплыл. Сейчас его тело ищут спасатели. 

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комментарии

Горожани
0
08 июня 2019
13:01
Решили поплавать на дырявой лодке.
Горожанин
0
08 июня 2019
14:44
Жаль ребят. До пенсии не дожили. А накопления отстанутся путину с минником.
Горожанин
0
08 июня 2019
14:45
Едорасы радуются высокой смертности среди молодых. Меньше будет пенсионеров в будущем.
Смелый Чегевара
0
08 июня 2019
15:10
Дык Волга вся обмелела,воробью по колено.Где они умудрились найти воду?
Горожанин
0
08 июня 2019
19:36
bvnnn
В ответ на комментарий пользователя
Дык Волга вся обмелела,воробью по колено.Где они умудрились найти воду?
Развернуть
Горожанин
0
08 июня 2019
19:37
вода уже пришла в Волгу
В ответ на комментарий пользователя
Дык Волга вся обмелела,воробью по колено.Где они умудрились найти воду?
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