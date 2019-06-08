Минниханов о Бердыеве: «Какая-то связь с «Рубином» должна быть сохранена»

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что Курбан Бердыев долгое время проработал в «Рубине» и связь клуба со специалистом нужно сохранить.

- Бердыев долгие годы работал, наверное, какая-то связь клуба и Бердыева должна быть сохранена. Во всяком случае, плохого он клубу желать не будет, - заявил глава республики в кулуарах петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что «Рубин» назначил исполняющего обязанности главного тренера, им стал 42-летний Роман Шаронов.

Шаронов в составе «Рубина» стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двух Суперкубков.