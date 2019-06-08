В любой ситуации человек должен уметь принимать решения. Однако будут ли они верными — зависит от вас. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы сообразительны.
Тест: ответьте на простые вопросы и узнайте, насколько вы сообразительны
Bчера, 08:21 8362 7
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