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Новости

09:14, 08.06.2019
Очевидцы: в Казани на Ноксинском спуске загорелась новостройка
18:05, 08.06.2019
Казанец просит возбудить дело в отношении стрелявшего в него полицейского
17:31, 08.06.2019
В Казани на улице Баумана начали менять брусчатку
09:15, 07.06.2019
«Оскар» в недвижимости: казанский коттеджный поселок отметили на высоком уровне
16:14, 08.06.2019
В Казани на два дня закрыли движение по улице Волкова
15:48, 08.06.2019
В Казани конфликт между работодателями и сотрудниками закончился стрельбой
14:19, 08.06.2019
В Казани организатора финансовой пирамиды приговорили к 7 годам колонии
09:14, 05.06.2019
Более 13000 человек рассказали, почему они #наYota
13:24, 08.06.2019
СМИ: глава минсельхоза РТ покидает свой пост
12:21, 08.06.2019
Под Казанью перевернулась лодка с людьми, один человек погиб
11:12, 08.06.2019
В Санкт-Петербурге гоночный грузовик «Камаз-мастер» протаранил легковушку
10:49, 08.06.2019
Минниханов о Бердыеве: «Какая-то связь с «Рубином» должна быть сохранена»
09:54, 08.06.2019
В «Клинике Нуриевых» прокомментировали гибель пациентки из Набережных Челнов
08:51, 08.06.2019
Прокуратура запросила 50 лет колонии для обвиняемых в убийстве студента из Чада
08:21, 08.06.2019
Тест: ответьте на простые вопросы и узнайте, насколько вы сообразительны
06:19, 08.06.2019
Сегодня в Казани воздух прогреется до +24 градусов
19:14, 07.06.2019
Казань сегодня: пожар на Приволжском и строительство МСЗ
17:33, 07.06.2019
ТНТ выбрал «Семью года» в Казани
17:04, 07.06.2019
500 секунд ProKazan.ru: с группой «Нервы»
16:59, 07.06.2019
Навальный сделал экс-чиновника из РТ одним из героев «квартирного» репортажа
16:18, 07.06.2019
В Казани будут судить мужчину за насилие над внучкой покойной жены
15:40, 07.06.2019
Что делают дети в Интернете: поиски порно, общение с незнакомцами и кибербуллинг
15:31, 07.06.2019
В Казани в клинике Нуриевых скончалась челнинка
15:29, 07.06.2019
Мэрия: оплачивать проезд картами и телефонами точно можно будет с 1 июля
14:57, 07.06.2019
В Казани временно изменят маршрут автобуса №46
14:52, 07.06.2019
В Татарстане женщина до смерти избила бывшего любовника
14:46, 07.06.2019
Пожнадзор о Приволжском рынке: «Комплекс новый, проверять его мы не имели права»
14:42, 07.06.2019
ВТБ и компания MR Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
14:25, 07.06.2019
В Татарстане осудили мужчину, разбившего окна шумным соседям
13:43, 07.06.2019
В Татарстане мужчина задушил подругу и сбросил ее в реку
13:24, 07.06.2019
Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали меморандум о сотрудничестве
12:59, 07.06.2019
ВСМ Москва - Санкт-Петербург могут достроить до Казани
12:25, 07.06.2019
В Челнах в лифте избили и ограбили девушку
11:58, 07.06.2019
В Казани на слепую пенсионерку оформили кредит и отобрали жилье
11:26, 07.06.2019
Под Казанью насмерть сбили подростка на велосипеде. Это попало на видео
11:07, 07.06.2019
В Казани на улице Аделя Кутуя сгорел Gelаndewagen
10:59, 07.06.2019
В Челнах женщина у себя в огороде обнаружила останки человека
10:36, 07.06.2019
Строительство мусоросжигательного завода под Казанью начнется в следующем месяце
10:17, 07.06.2019
В Татарстане разбился учебный самолет
09:51, 07.06.2019
Казанцы хотят мечеть возле «Чаши», а архитектор - на месте старого аэропорта
09:40, 07.06.2019
В Татарстане на трассе М7 повысили максимальную скорость
09:31, 07.06.2019
В Набережных Челнах «заказали» предпринимателя, чтобы завладеть его бизнесом
09:00, 07.06.2019
В «Рубине» назначили и.о. главного тренера
08:20, 07.06.2019
В Казани горел Приволжский рынок
16:20, 06.06.2019
ВТБ Капитал Инвестиции и Почта Банк развивают инвестиционные онлайн-сервисы
15:54, 06.06.2019
В Татарстане мужчина перебил соседям окна гвоздодером, устав от шумных вечеринок
15:00, 06.06.2019
ВТБ развивает сотрудничество с РЖД
14:32, 06.06.2019
Жители Московского района: боимся, что возле школы построят мечеть или ломбард
14:29, 06.06.2019
В КФУ посоветовали не надевать бейсболку в жару
14:12, 06.06.2019
Минниханов прокомментировал загадочную «отставку» Бердыева
12:49, 06.06.2019
В Казани детей назвали Ратибор и Азиза
12:28, 06.06.2019
ВТБ и Росатом заключили соглашение о сотрудничестве
12:17, 06.06.2019
ВТБ представит VR-ипотеку и VR-инвестиции на ПМЭФ
11:59, 06.06.2019
В Казани трамвай протаранил другой трамвай
11:43, 06.06.2019
Под Казанью на пожаре сгорели мать с сыном
11:19, 06.06.2019
В Казани назвали места для празднования Сабантуя
10:57, 06.06.2019
В правительстве России сообщили, когда уровень воды в Волге вернется к норме
10:57, 06.06.2019
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10:28, 06.06.2019
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10:27, 06.06.2019
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14:30, 05.06.2019
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12:34, 05.06.2019
В Татарстане задержали мужчину за совращение двух школьниц в лесопосадке
10:57, 05.06.2019
В Татарстане из-за взрыва газового баллона обрушился дом
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В Челнах недалеко от больницы скончался молодой мужчина
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Pixabay

Тест: ответьте на простые вопросы и узнайте, насколько вы сообразительны

Bчера, 08:21 8362 7 Автор: prokazan.ru

В любой ситуации человек должен уметь принимать решения. Однако будут ли они верными — зависит от вас. Пройдите наш тест и узнайте, насколько вы сообразительны. 

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комментарии

начальнаягорожанин
0
08 июня 2019
09:17
А где тест?
Горожанин
0
08 июня 2019
10:16
Ау .....Ау ... ЛЮЦИЯ ! ! Когда выложите тест ? ? Прошло 1,5 часа ! ЗАБЫЛИ ,!
Друг ПятАчка
0
08 июня 2019
11:17
Идите столы пилить, придурки.
Горожанин
0
08 июня 2019
12:50
Ку ,,,Ку ,,, Кашапова , проснись !
Горожанин
0
08 июня 2019
21:49
Есть к чему стремиться. Тогда надо учиться. Надо искать у кого.
Горожанин
0
08 июня 2019
22:03
Это мне напомнило уроки физры в школе. Весь год скачешь с мячом, а в конце года выясняется, что надо прыгать в длину, подтягиваться и отжиматься. А причем тогда был мяч?
Горожанин
0
08 июня 2019
22:05
Научите чему путному или будете только вопросы задавать и создавать?

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