В Казани будут судить мужчину за насилие над внучкой покойной жены

В Казани будут судить 51-летнего Рафаиля Музаффарова, которого обвиняют в том, что он неоднократно надругался над 8-летней внучкой покойной жены. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Женщина стала опекуном внучки в 2016 году, девочка стала проживать вместе с ними. В феврале прошлого года женщина умерла, после чего девочка стала жить с ее мужем.

- В течении нескольких месяцев, пока девочку не отдали под опеку, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщили следователи.

На него завели уголовное дело, свою вину мужчина признал.

Также было заведено уголовное дело на замначальника отдела по опеке и попечительству Администрации Советского района Казани. Ей стало известно о том, что девочка проживает с мужем ее умершей бабушки, который не является опекуном, тем не менее она ничего не делала, чтобы найти девочке новых опекунов.

- Новые опекуны были назначены лишь в августе 2018 года, - уточнили в СК.

Уголовные дела вскоре будут рассмотрены в суде.