Навальный сделал экс-чиновника из РТ одним из героев «квартирного» репортажа

Политик Алексей Навальный выпустил расследование, в нем говорится, что сотрудники мэрии Москвы, в том числе бывший чиновник из РТ Ильнур Дияров, занимают половину углового дома на Садовнической набережной, построенного для льготников, якобы чиновники купили квартиры по заниженным ценам. Об этом он сообщил в своем блоге.

Дом был построен на месте исторического квартала, который снесли в 2009 году. Строительство закончили в 2017-м, после чего дом якобы стали заселять чиновниками. На сегодняшний день, по словам Навального, заняты уже 24 квартиры. Площадь каждой квартиры составляет от 131 до 180 кв. м. Их стоимость в среднем оценивается в 70–90 млн руб.

Навальный сказал, что 12 квартир принадлежат работникам столичной мэрии. Большинство из них, по его словам, "имеют прямое отношение к строительству и городскому имуществу", он уточнил, что никто из чиновников не мог бы купить эти квартиры по рыночной цене. За какие суммы были куплены квартиры, не уточняется.

- И если у этой дамы (одна из чиновниц - прим. ред.) должность и непонятная, но хотя бы есть (ее можно нагуглить), то ее сосед - Дияров Ильнур Ильсурович - вообще не пойми кто. Работал помощником министра экономики республики Татарстан. На сайте московской мэрии - о нем ни слова. Но зато в статье про застройку парка Дубки он почему-то фигурирует как"помощник главы минстроя Хуснуллина". У него тоже 180 кв метров, - рассказал в ролике Навальный.