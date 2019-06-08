Мэрия: оплачивать проезд картами и телефонами точно можно будет с 1 июля

В мэрии Казани прокомментировали жалобы казанцев на то, что в автобусах не всегда получается оплатить проезд при помощь телефонов или банковских карт, в ведомстве напомнили, что сейчас идет режим опытной эксплуатации.

- Режим опытной эксплуатации продлится один месяц, в течение которого будет происходить отладка работы системы, взаимодействия всех причастных структур. Во время действия режима в некоторых транспортных средствах может быть недоступна оплата проезда банковской картой. В таком случае оплату проезда необходимо произвести иным способом (наличный расчет или транспортная карта).



По мере готовности предприятий, их технической оснащенности и обучения кондукторов, с каждым днем будет увеличиваться количество подвижного состава, оборудованного новыми устройствами проверки проездных документов.



К 1 июля планируется завершить опытную эксплуатацию и обеспечить прием банковских карт или иных электронных средств платежа с технологией бесконтактной оплаты во всем подвижном составе, - сообщили ProKazan.ru в исполкоме.