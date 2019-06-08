Что делают дети в Интернете: поиски порно, общение с незнакомцами и кибербуллинг

Что ищут татарстанские дети в Сети? По каким сайтам предпочитают гулять? С какими угрозами сталкиваются юные пользователи? Как проконтролировать и обезопасить свое чадо? Специально для ProKazan.ru ответы на эти вопросы подготовили аналитики «Лаборатории Касперского».

Первый телефон и секреты от родителей

Согласно исследованию, проведенному «Лабораторией Касперского» (российский разработчик систем защиты от вирусов, спама и хакерских атак - прим. ред.), чаще всего, родители впервые дают своему ребенку мобильное устройство в совсем нежном возрасте - в три года, а к 11-14 годам телефоны есть практически у каждого юнца.

Также около трети российских детей в возрасте 15-18 лет сообщают, что проводят в интернете почти все свободное время. При этом, почти половина опрошенных скрывают время, которое они проводят перед экраном, а также сайты, на которые заходят, и фильмы/сериалы, не подходящие по возрасту.

Что ищут дети в интернете?

Наибольшей популярностью у российских детей пользуются сайты, где можно посмотреть видео или послушать аудио. На втором месте - социальные сети, мессенджеры, чаты и форумы. Третье место за электронной коммерцией. На удивление, компьютерные игры, контент для взрослых и разного рода нецензурщина плетутся в самом хвосте рейтинга.

Любопытно сопоставить общероссийскую статистику с информацией, полученной аналитиками «Лаборатории Касперского» в Татарстане - здесь есть одно интересное отличие. Если на первом месте по популярности у наших ребят так же стоят сайты с мультимедийным контентом, а второе место - за соцсетями, то на третьем месте оказались «взрослые» сайты, а именно тотализаторы, лотереи, ресурсы с азартными играми: на их долю пришлось больше 8%. Даже интернет-магазинами дети в Татарстане интересовались меньше - входов на торговые площадки зафиксировано лишь 7%.

Другим категориям сайтов досталось от несовершеннолетних жителей Татарстана значительно меньше внимания. Например, на новостные ресурсы в январе—апреле 2019 года пришлось около 6% интернет-активности детей. На сайты с компьютерными играми и не подходящим по возрасту контентом кроме азартных игр (порнография, алкоголь, оружие, наркотики, насилие) было зафиксировано в среднем менее 2% попыток входа.

Также специалисты проанализировали поисковые запросы детей по всей России за последние полгода, и выяснили, что чаще всего в строке поиска появляются совсем нескромные запросы.

Соцсети: от кибербуллинга до педофилов

Практически у каждого школьника сейчас есть как минимум один аккаунт в соцсети, что вполне нормально, учитывая современные реалии, однако аналитики выявили несколько тревожных тенденций. Во-первых, половина детей в социальных сетях получают приглашения дружить от незнакомых людей. Во-вторых, зачастую оставлять записи на стене детей и отправлять им сообщения может кто угодно. И, в-третьих, юные пользователи не боятся встречаться в реальной жизни с людьми, с которыми познакомились в социальных сетях.

Помимо этого, эксперты выделяют ряд других угроз, и на первом месте в этом списке стоит овершеринг. Дети выкладывают слишком много информации о себе в соцсетях (личные фото, номера телефонов, место учебы/проживания и так далее), и это открывает перед злоумышленниками массу возможностей.

К примеру, школьник выложил в соцсети фото только что подаренного ему iPhone XS Max за 90 тысяч рублей, при этом, на его странице указано место учебы, а на аватарке стоит реальная фотография. Воспользовавшись этой информацией, мальчишку можно легко выследить, подкараулить возле школы и отнять новенький телефон.

На втором месте среди угроз стоит кибербуллинг - травля в интернете, которая, к сожалению, очень часто становится причиной детских суицидов. Далее в списке следуют секстинг, вписки, секты, наркотики и педофилы, ищущие встречи.

Что делать?

Очевидно, что аналитики компании, занимающейся разработкой решений для обеспечения кибербезопасности, в первую очередь посоветуют родителям использовать технические средства для детской онлайн безопасности (что, к слову, вполне здраво). Также один из полезных советов - информировать и обучать себя и своих детей. Однако, самый главный компонент лежит в несколько иной плоскости.

- Конечно, можно установить технические решения, можно образовывать и себя, и ребенка, но это, скорее, помощники для родителей. Самое главное - выйти с ребенком на контакт, чтобы при возникновении опасной ситуации он шел к вам, а не пытался справиться с ней в одиночку, - советует руководитель отдела контентного анализа «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев.