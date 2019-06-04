Минниханов о скандальной дороге в Дербышках: первый раз слышу

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня на заседании Госсовета прокомментировал ситуацию со строительством дороги в Дербышках, вызвавшей массовые протесты среди горожан, по словам Минниханова, он впервые о ней слышит.

- Я интересовался этой темой, и она тоже для меня новая. Я думаю, это просто кто-то раскачивает ситуацию. Никаких таких планов нет и вообще первый раз слышу. Здесь ее обсуждать пока нет необходимости. Я не знаю, какая информация у вас. Думаю, вам надо отработать с городом. Если такой план у кого-то есть…



Но вообще я обращался, у Ильсура Раисовича (Метшина) интересовался, и он сказал, таких планов нет. И вообще это крупный инфраструктурный проект, и без правительства он не будет реализовываться. Я бы просил протокольно дать поручение мэрии города, если надо минтрансу, чтобы подготовили вам справку. И когда там народ собрался, я даже выразил свое недовольство, почему представить города официально не озвучил позицию, что нет планов реализации. Дороги мы будем строить, но там таких планов не было. Исходя из этого я бы попросил дать такое поручение – город, минтранс, подготовить справку. Что обсуждать, если этой темы нет? - заявил Минниханов депутату Артему Прокофьеву, поднявшему эту тему.

Напомним, ранее жители Дербышек начали собирать подписи против строительства четырехполосной магистрали. Люди удивлялись, как дорога, которая "разрежет" поселок на 4 части позволит разгрузить Дербышки от автомобильного транспорта. "Разработчиками нового генплана изначально было предложено проложить дорогу, не заходя в Дербышки, вдоль татарского кладбища - через поселок Нагорный с выходом к поселку Абу Даби, - говорили обеспокоенные казанцы. - Жители Нагорного отстояли свое право на свежий воздух и предотвратили снос жилых домов. Также как и жители ул. Шоссейная, так как вторым вариантом было проложить дорогу через них, с расширением ее, за счет сноса жилых домов. Не долго думая, никого не ставя в известность, разработчики ген.плана предложили 3-й вариант". По словам местных жителей, по новому плану под снос должна попасть часть Комсомольской площади, несколько дачных (СНТ "Карьер") и жилых домов на улице Шоссейная.