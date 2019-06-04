В Казани из-за приставов пенсионер живет на 4 тыс рублей в месяц

В Казани приставы оставили на жизнь пенсионеру 4 тысячи рублей в месяц, все остальное идет банку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Пенсионер обратился с жалобой в прокуратуру, выяснилось, что суд решил взыскать с пенсионера в пользу банка долг в 200 тысяч рублей.

- В августе 2018 года судебным приставом вынесено постановление об обращении взыскания в размере 50% на пенсию и иные доходы должника. В своём обращении заявитель указывал, что оставшихся после удержаний около 4 тысяч рублей недостаточно для удовлетворения минимальных жизненных потребностей, в том числе для приобретения лекарств, продуктов питания и оплаты услуг ЖКХ, - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что удержание части доходов с должника должно происходить с учетом уважение чести и достоинства гражданина, но указанные требования закона судебным приставом не соблюдены.

Прокуратура подала протест с требованием о снижении размера удержаний из пенсии должника, сейчас он рассматривается.