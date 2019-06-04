В Казани начали сносить трущобы на улице Назарбаева

В Казани накануне начали сносить аварийный дом № 35/4 на улице Назарбаева, сообщила Алена Марасинская, которую вместе с семьей принудительно выселили из этого дома.

- В квартире на Назарбаева остался прописан несовершеннолетний ребенок - младший сын моего брата, поэтому начинать снос не имели права. Исполком сейчас пытается доказать в суде, что мы прописали ребенка незаконно, однако решения суда в их пользу нет, - цитирует "Вечерняя Казань" ее слова.

Сейчас на месте работает строительная техника.

Напомним, ранее корреспонденты ProKazan.ru отправились в "трущобы" на Назарбаева, чтобы найти кота, которого, по словам одного из жителей, бросили хозяева при переезде. Эти дома нельзя назвать полностью заброшенным, хотя жилье уже почти 20 лет как признано аварийным.