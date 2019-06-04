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В Казани начали сносить трущобы на улице Назарбаева

Cегодня, 11:59 96 2 Автор: prokazan.ru
На месте работает строительная техника

В Казани накануне начали сносить аварийный дом № 35/4 на улице Назарбаева, сообщила Алена Марасинская, которую вместе с семьей принудительно выселили из этого дома.

- В квартире на Назарбаева остался прописан несовершеннолетний ребенок - младший сын моего брата, поэтому начинать снос не имели права. Исполком сейчас пытается доказать в суде, что мы прописали ребенка  незаконно, однако решения суда в их пользу нет, - цитирует "Вечерняя Казань" ее слова.

Сейчас на месте работает строительная техника.

Напомним, ранее корреспонденты ProKazan.ru отправились в "трущобы" на Назарбаева, чтобы найти кота, которого, по словам одного из жителей, бросили хозяева при переезде. Эти дома нельзя назвать полностью заброшенным, хотя жилье уже почти 20 лет как признано аварийным. 

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комментарии

Горожанин
0
05 июня 2019
11:59
Эсперанто!
Горожанин
0
05 июня 2019
12:18
сyчка рваная, ребенка заложником сделала?

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