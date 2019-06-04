В Сети появилось видео, как в Казани дети забросали камнями бездомного

В Сети появилось видео, как в Казани забрасывают камнями бездомного мужчину. Запись появилась накануне.

- На Айтматова, на стройке. Дети кидают камнями в бездомного человека! Он ругается на них, а они смеются и продолжают. Откуда только такая жестокость? Может родители узнают своих, проведут беседу! – говорит автор видео.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани на парковке ТЦ "Мега" подростки избили 17-летнего парня и его 17-летнюю подругу. Инцидент случился еще на прошлогодних новогодних каникулах, но резонанс случился после массового избиения другого подростка около казанской школы. 7 января парень, проживающий в Соцгороде, встретился с троюродной сестрой, проживающей в Азино. Уже в ТЦ они компанию увидели подростков 13 - 16 лет, у одной из девушек из этой компании был конфликт с сестрой парня.