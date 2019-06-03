Активисты «Дорожной инспекции ОНФ» проверили казанский асфальт

Сегодня в Казани активисты проекта «Дорожная инспекция» проверили качество дорожного полотна. Они оценили около 12 объектов. Главная задача движения – выявлять дороги, которые приоритетно нуждаются в ремонте. Россияне сами туда обращаются, присылают фотографии, отмечают улицы.

– Казань в 2015 году в нашем рейтинге из 110 городов заняла 9 место, в 2017 году это было уже 5 место. Сейчас довольно высокий балл ставим, на крупных дорогах проблем таких уже не видно. Можем сказать что топ-10 улиц, которые были нанесены гражданами на нашу карту, уже отремонтированы, – прокомментировал руководитель проекта Александр Васильев.

В этом году в Казани потратят более 6 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети.

