МВД опубликовало приметы осужденного, сбежавшего из суда в Казани

Опубликованы приметы осужденного, который в конце мая сбежал из зала суда в Ново-Савиновском районе.

– Сотрудники полиции Казани проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения осужденного Ново-Савиновским судом города Казани 38-летнего Ирека Зиганшина. 29 мая текущего года судом ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев колонии строго режима за мошенничество, – сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Мужчине на вид 50-55 лет, рост 170-175 см, волосы темно-русые, глаза карие, среднего телосложения. Был одет в ветровку темно-синего цвета на молнии, со вставками белого цвета в виде трех полосок на рукавах, в брюки темного цвета, белую футболку и черные кроссовки.

Полиция Казани просит жителей города, которые располагают какими-либо сведениями о разыскиваемом, обращаться по телефонам дежурной части УМВД России по Казани: 2-914-821 и дежурной части отдела полиции «Гагаринский»: 561-22-20.