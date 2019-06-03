В театра Камала объяснили заборы, раскритикованные Наталией Фишман

Руководитель пресс-службы театра Камала прокомментировал слова помощника Президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой в Instagram, где она раскритиковала установку ограждений на набережной озера Кабан во время проведения фестиваля Науруз.

«Готовы разделить ваш пафос и боль. Действительно, ограждаться плохо. Но если мы копнем чуть глубже и коснемся деталей, то выяснится следующее. Во-первых, сравнивать свадебные пикники и прочие милые безделицы с международным фестивалем, на наш взгляд, странно. Даже события городского масштаба, в которых принимают участие казанцы, не совсем то», — написал он.

Латыпов напомнил, что гостями фестиваля стали официальные делегации регионов и зарубежных стран, и за их безопасность организаторы несут ответственность. Также он подчеркнул что существует постановление Кабмина РТ, регламентирующее правила проведения уличных мероприятий, где прописана необходимость ограждения.

Наталия Фишман-Бекмамбетова в комментариях ответила, что ее возмутила не сцена концерта, а закрытый прием, во время которого было огорождено общественное пространство для всех остальных людей.

– Мы видим, что исполнитель стоит к людям спиной — он поёт для гостей в ресторане», — написала она.