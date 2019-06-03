В Казани девушка прогулялась по парку голышом

Фото обнаженной девушки на узнаваемом фоне Горкинско-Ометьевского леса появилось в группе "ВКазани поймут" Вконтакте.

– Приходишь в Горкинско-Ометьевский лес погулять, а там. Не, ну жарко, конечно, на улице, но не настолько же, – пишет автор поста с фотографией.

Горожане отреагировали по-разному. Одни напомнили, что по парку гуляют дети, и за бескультурье имеет смысл наказывать штрафом. Другие бросились защищать "красотку с прекрасной фигурой". А кто-то объяснил, что в парке проводили рекламные съемки, а чтобы не шокировать горожан, делали это в 5 утра.