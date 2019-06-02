Казань сегодня: убитая школьница и ураган

В КАЗАНИ В ПОДЪЕЗДЕ НА УЛИЦЕ ПАРИНА НАШЛИ УБИТОЙ ШКОЛЬНИЦУ

В Казани в подъезде дома по улице Парина нашли мертвую 13-летнюю школьницу, по данному факту было возбуждено дело по статье "Убийство". Информацию подтвердил источник портала.

Девочка была найдена мертвой в 9 часов утра 30 мая в подъезде своего дома.

В МВД РТ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ СТРЕЛЬБУ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПО КОМПАНИИ ПАРНЕЙ ПОД КАЗАНЬЮ

В МВД Татарстана ответили на сообщения в соцсетях, что в Лаишевском районе сотрудник отдела полиции "Столбище" обстрелял парня из-за конфликта с девушкой. Инцидент случился 2 июня в 2 часа ночи.

- 2 июня в дежурную часть ОМВД России по Лаишевскому району поступило сообщение о госпитализации из села Атабаево с травматическими ранениями жителя Казани 1992 года рождения. В настоящее время в МВД проводится служебная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщили ProKazan.ru в пресс-службе ведомства.

Между полицейским и незнакомыми ему парнями произошел конфликт, они матерились и бросали камни в его автомобиль. Пытаясь защититься от компании, полицейский сделал несколько выстрелов.

ПОЯВИЛИСЬ ФОТО, КАК БУШЕВАЛ УРАГАН ПОД КАЗАНЬЮ

В Татарстане в селе Пестрецы во время урагана сорвало с центральной районной больницы, появились фото. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Инцидент случился в 14:35, в больнице находились 88 пациентов и 50 сотрудников, никто не пострадал. Больных с четвертого этажа перевели на третий.

СКАНДАЛЬНЫЙ АВТОБЛОГЕР ОБЪЯСНИЛ ПОЯВЛЕНИЕ ФОТО С РАЗБИТОЙ BMW X5 В КАЗАНИ

Блогер Эрик Давидович объяснил свое фото за рулем BMW X5, разгромившей накануне центр Казани, по его словам, он выложил фото в рамках пропаганды безопасности дорожного движения. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

- Особых мозгов не нужно, чтобы найти мой Instagram. Можно зайти в "сториз", почитать предыдущие посты: из этого становится понятно, что человек находился в Санкт-Петербурге. Я всегда пишу:"Пожалуйста, пристёгивайтесь, будьте аккуратны". Это в чистом виде пропаганда безопасности движения, - сообщил блогер.

Он уточнил, что владельцы авто живут в Казани, однако конкретных их имен он не знает, знает лишь, что "это не бедные люди". Фото с авто они делали в рамках тест-драйва.

В КАЗАНИ ЭКС-ГЛАВУ БАНКА «СПУРТ» ОСУДИЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 3 ГОДА КОЛОНИИ

В Вахитовском районном суде Казани сегодня осудили экс-главу банка "Спурт" Евгению Даутову, ее приговорили к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Об этом стало известно сегодня на заседании.

Женщину признали виновной в фальсификации финансовых документов учета и злоупотреблении полномочиями, сумма ущерба составила 2,89 млрд рублей.

Прокуратура просила осудить Евгению Даутова на 6 лет лишения свободы.