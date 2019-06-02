У Минниханова появился новый помощник

У президента РТ Рустама Минниханова появился новый помощник, им стал бывший заместитель министра земельных и имущественных отношений республики Рустэм Мерзакреев. Об этом говорится на сайте президента РТ.

- Назначить Мерзакреева Рустэма Рауфовича помощником президента Республики Татарстан, - говорится в распоряжении президента РТ.

Напомним, ранее другой помощник Минниханова Айрат Нурутдинов стал новым главой компании "Таттелеком". Предыдущий глава компании Лутфулла Шафигуллин возглавлял "Таттелеком" с 2006 года, он ушел в отставку.