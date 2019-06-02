Кондитер из Казани будет бороться за миллион от Рената Агзамова

30 мая на телеканале «Пятница!» стартовал 3 сезон реалити-шоу «Кондитер» с Ренатом Агзамовым. В новом сезоне король тортов вновь устраивает кулинарную битву среди кондитеров России. Но на этот раз помогать Ренату выбирать лучшего из лучших будут звезды шоу-бизнеса.

Показывать свои таланты в проекте «Кондитер» будут кулинары со всей страны, в том числе и жительница Казани – Аделя Камальдинова.

Девушка представит на суд Агзамова свой торт и попробует доказать, что именно она достойны финала. Ведь тот кондитер, которому удастся удивить короля тортов и звездных гостей своим десертом, в суперфинале получит один миллион рублей и звание лучшего кондитера России.