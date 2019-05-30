В Казани дороги помыли шампунем

В Казани дороги вымыли шампунем, почистив их от противогололедных реагентов, об этом стало известно сегодня на совещании в мэрии.

На дороги потратили 60 литров концентрированного шампуня, также были очищены ограждения безопасности, дорожные знаки, остановки.

- Приятно, что мы перестаем видеть, как из проезжающих машин летят окурки, пустые бутылки. Но в этом направлении еще стоит работать. Жители сами принимают участие в благоустройстве, озеленении города, - заявил мэр города Ильсур Метшин.