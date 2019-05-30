Рэпер Slame из Казани победил во втором сезоне шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

В субботу на ТНТ состоялся грандиозный финал шоу «ПЕСНИ» – проекта, который вознес на вершины музыкальных чартов артистов, которых еще вчера мало кто знал. Победителем, которому достались 6 миллионов рублей и контракт с Black Star, стал рэпер Slame – его выбрали зрители. Напомним, в первом сезоне шоу победу также одержал участник команды Тимати – Ternovoy (ex-Terry).

- Для зрителей, которые следили за первым сезоном, было очевидно, что Ternovoy – это темная лошадка, то есть он как-то тихо пересидел и первый выпуск, и второй, и на третий как шарахнул, исполнив сольную песню «Домофон». И все, его было не остановить. Мне чем-то Slame напоминает вектор Ternovoy, то есть это точно темная лошадка этого сезона. Slame как рыба в воде, - сказал Тимати.

Песни Slame – «Номад», Polaroid, «Секрет» и другие – до сих пор уверенно держатся в топах Apple Music. Именно с ним Тимати исполнил один из самых разрывных номеров сезона – посвящение Децлу.

- Самое главное, что я хотел бы передать всем ребятам из Казани, Альметьевска и других городов, которые читают рэп и боятся пробиваться дальше – не упускать ни одну возможность! - сказал Слава. - Любые кастинги, проекты, шоу – надо везде себя пробовать, не переставать верить в мечту несмотря ни на что. Именно это произошло со мной. Я просто верил, знал, что я обязательно дотянусь до своей мечты. Это самое главное. А все остальное – развитие навыков, техника, умения писать тексты, держаться на сцене – обязательно приложатся в процессе.

Финальный выпуск шоу «ПЕСНИ» можно посмотреть на ТНТ-PREMIER, а лучшие выступления участников проекта – на официальном YouTube-канале ТНТ!

Напомним, в феврале мы общались с музыкантом и он рассказал нам, как опоздал на первый сезон шоу.