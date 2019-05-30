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Блогер Эрик Давидович опубликовал фото за рулем BMW, разгромившей центр Казани

Cегодня, 10:58 221 2 Автор: prokazan.ru
«Шагали 20 в тачке 3-е Все живы. Пристёгивайтесь!»

Скандальный блогер Эрик Давидович опубликовал фото за рулем BMW X5, разгромившей накануне центр Казани, об этом он сообщил на фото в соцсетях.

- Шагали 20 в тачке 3-е Все живы. Пристёгивайтесь! - подписал фото блогер.

При этом непонятно, был ли сам Давидович вчера утром в авто, известно, что BMW он тестировал зимой.

Напомним, рано утром в воскресенье 2 июня в центре Казани BMW протаранил металлические ограждения, установленные на тротуаре, а также снес столбы. Позже появилась информация, что водитель BMW пообещал сам прийти в ГИБДД.

Эрик Давидыч был задержан 22 февраля 2016 года по обвинению в страховых мошенничествах. Сам он считает, что уголовное преследование стало реакцией на критику в адрес чинов МВД и ГИБДД и его активную гражданскую позицию.

6 декабря суд освободил блогера от уголовной ответственности. Основанием для пересмотра дела стало то, что за время, прошедшее от вынесения приговора до сегодняшнего дня, по двум эпизодам, за которые Китуашвили был осужден, истек срок давности (срок привлечения к уголовной ответственности).

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комментарии

Горожанин
0
03 июня 2019
11:10
Ну - если он из местечкового бандитского быдла - ничего ему не будет . Ибо их власть в этой несчастной стране .
Горожанин
0
03 июня 2019
11:14
лаврушник борзый

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