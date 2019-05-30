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архив ProKazan.ru

В Татарстане парень через Telegram продавал детское порно

Cегодня, 10:25 124 1 Автор: prokazan.ru

В Актанышском районе Татарстана 23-летнего парня обвинили в том, что он продавал через Telegram продавал порно с несовершеннолетними, на него возбудили уголовное дело. Информацию подтвердил источник портала.

Предварительно, житель села Такталачук 28 марта продал, использовав мессенджер, продал порно.

- На него было возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних", - сообщили порталу.

Подозреваемый был задержан, у него забрал телефон и ноутбук.

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комментарии

Горожанин
0
03 июня 2019
10:50
Почему автор статьи забрал у подозреваемого телефон и ноутбук?

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