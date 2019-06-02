Жителям Татарстана напомнили о короткой рабочей неделе

В Татарстане эта рабочая неделя будет короткой, об этом сообщили в Минтрудсоцзащиты РТ.

4 июня - выходной день, это связано с проведением праздника Ураза-байрам. Также выходным будет 12 июня из-за Дня России.

Напомним, следующие выходные в России ожидаются 2-4 ноября. Отметим, что в Татарстане также существуют региональные праздники и выходные дни.

О празднике



Ураза-байрам — один из 2 главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца рамадан. Традиция празднования дня разговения ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда, с 624 года.



В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся.