Под Казанью опять горят дома в историческом квартале «Полукамушки»

В Зеленодольске в воскресенье днем в третий раз за неделю произошел пожар в историческом квартале «Полукамушки». Видео пожара опубликовали очевидцы в соцсетях.

По информации местных жителей, горят два дома — №16 и 14 в Красном переулке. Причина возгорания неизвестна.

Напомним, что на этой неделе уже дважды вспыхивали пожары в «Полукамушках»: в среду, 29 мая, сгорели два дома. Еще один пожар в заброшенном доме на улице Карла Маркса, 31 произошел 31 мая, в пятницу. В результате пожара никто не пострадал, в МЧС в качестве предварительной причины возгорания называли неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.