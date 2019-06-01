Дочь Алсу, победившая в «Голос.Дети», отдала миллион рублей в детский хоспис

Дочь Алсу Микелла Абрамова, ставшая финалисткой шоу «Голос. Дети», передала свой выигрыш казанскому фонду имени Анжелы Вавиловой. Об этом стало известно на благотворительном концерте, который состоялся в День защиты детей.

- Микелла Абрамова подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, - сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов. - Она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток".

Напомним, фонд был создан Владимиром и Мариной Вавиловыми в 2003 году в память об их дочери Анжеле. Девочка умерла в пять лет от рака. Теперь фонд помогает детям из Татарстана с онкологическими заболеваниями.